В Москве выпал снег. Видео

CentralAsia (CA) - В ночь с шестого на седьмое мая в Москве и Московской области выпал снег. Местные жители в социальных сетях делятся снимками, на которых запечатлен майский снег.

Как уточнил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в этом виноват вихрь «Гулла». Он обрушит на Москву почти одну третью осадков, привычных для мая.

«Траектория центра данного вихря проляжет в 150-200 километрах южнее Москвы. На Рязань днем седьмого мая выйдет барическая «воронка» этого метеоявления», - отметил Тишковец.

Сегодня, 7 мая, в Москве и Подмосковье целый день будут идти дожди и мокрый снег. Температура воздуха составит всего +4... +6 градусов, а ночью опустится до 0... +2 градусов.