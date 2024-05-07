В РФ граждане Монголии проголосуют на выборах в парламент в дипмиссиях

CentralAsia (MNG) - Граждане Монголии, которые учатся и работают в России, смогут проголосовать на предстоящих летом парламентских выборах в посольстве страны в Москве и консульствах в трех городах РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в генеральной избирательной комиссии Монголии.

«Монгольские граждане, работающие и обучающиеся в РФ, будут голосовать в посольстве в Москве и консульствах в трех российских городах: Иркутск, Кызыл, Улан-Удэ. Всего в диппредставительствах за рубежом создано 47 избирательных комиссий для голосования на выборах Великого государственного хурала (парламента)», - сообщили в информационном центре комиссии.

По ее сведениям, на последних выборах президента Монголии в 2021 году избирателям за границей надо было лично прийти в дипмиссии, чтобы подать заявления на участие в голосовании. В этом году зарегистрироваться в списке зарубежных избирателей можно онлайн в срок до 15 июня 2024 года. Само голосование за рубежом пройдет с 20 по 23 июня.

Предстоящие выборы пройдут по новому закону, который ввел смешанную избирательную систему и увеличил число парламентариев с 76 до 126. Из них 78 будут избраны по одномандатным округам, 48 депутатов - по партийным спискам. Также в соответствии с новым законом 30% депутатского корпуса должны составить женщины.

В Монголии парламентское правление, когда победившая на выборах партия формирует правительство и назначает премьер-министра. Последняя поправка в конституцию страны, принятая летом 2022 года, позволяет всем министрам одновременно являться депутатами парламента.

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