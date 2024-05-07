47 отраслевых комиссий для проживающих за рубежом монголов будут созданы при диппредставительствах Монголии

CentralAsia (MNG) - При дипломатических представительствах Монголии за рубежом решено создать 47 отраслевых комиссий для находящихся за границей монгольских граждан, которые будут досрочно голосовать на парламентских выборах. Об этом в понедельник сообщила Центральная избирательная комиссия /ЦИК/ страны.

«Создание отраслевых комиссий позволит монголам, проживающим за рубежом, зарегистрироваться в качестве избирателя и проголосовать на очередных парламентских выборах в Монголии», — говорится в официальном сообщении.

Ожидается, что парламентские выборы в Монголии пройдут 28 июня. Монголам предстоит выбрать 126 депутатов в высший законодательный орган страны. 78 депутатов будут избраны по мажоритарной избирательной системе, а оставшиеся 48 — по пропорциональной системе.

По сообщению ЦИК Монголии, в общей сложности 23 политические партии и две коалиции прошли регистрацию и получили удостоверения от ЦИК Монголии для участия в парламентских выборах 2024 года.

Выборы в Великий Госхурал /парламент/ Монголии признаются состоявшимися и действительными только при 50-процентной явке избирателей. Монгольские граждане могут голосовать с 18-летнего возраста при условии проживания на территории Монголии. Баллотироваться могут граждане старше 25 лет.

Последние парламентские выборы прошли в Монголии 24 июня 2020 года.

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