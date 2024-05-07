Российский док о битве на Халхин-Голе представят в Монголии

Улан-Батор // фото: Евгений Прокофьев

CentralAsia (MNG) - Российский документальный фильм о победе советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол перевели на монгольский язык к показу 9 Мая, передает ТАСС со ссылкой на телеканал AIST Global.

«Мы осуществили дублированный перевод на монгольский язык российского документального фильма «Тем больше наша слава. Халхин-Гол» режиссера Максима Ловкова. Съемочная группа работала вместе с поисковиками в 2019 году на местах боев», – рассказала главный редактор телеканала Туяна Лыгденова.

По ее словам, в ленте представлены воспоминания участников экспедиции, экспертные мнения, архивные справки и результаты работы поисковиков. Фильм покажут монгольским телезрителям 9 мая 2024 года.

Напомним, что боевые действия на реке Халхин-Гол проходили с мая по сентябрь 1939 года. Советские и монгольские войска под командованием Георгия Жукова разгромили соединения японской Квантунской армии, вторгшиеся в Монгольскую Народную Республику. Победа повлияла на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской Германии.

В настоящее время в доме в Улан-Баторе, где жил Жуков, действует музей.

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