Российский док о битве на Халхин-Голе представят в Монголии

CentralAsia (MNG) - Российский документальный фильм о победе советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол перевели на монгольский язык к показу 9 Мая, передает ТАСС со ссылкой на телеканал AIST Global.
«Мы осуществили дублированный перевод на монгольский язык российского документального фильма «Тем больше наша слава. Халхин-Гол» режиссера Максима Ловкова. Съемочная группа работала вместе с поисковиками в 2019 году на местах боев», – рассказала главный редактор телеканала Туяна Лыгденова.
По ее словам, в ленте представлены воспоминания участников экспедиции, экспертные мнения, архивные справки и результаты работы поисковиков. Фильм покажут монгольским телезрителям 9 мая 2024 года.
Напомним, что боевые действия на реке Халхин-Гол проходили с мая по сентябрь 1939 года. Советские и монгольские войска под командованием Георгия Жукова разгромили соединения японской Квантунской армии, вторгшиеся в Монгольскую Народную Республику. Победа повлияла на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской Германии.
В настоящее время в доме в Улан-Баторе, где жил Жуков, действует музей.