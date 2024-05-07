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Голые Эмили Ратаковски и Doja Cat, Лана Дель Рей — в ветках. В США прошел главный модный бал мира Met Gala. Фоторепортаж лучших нарядов звезд

CentralAsia (CA) -  В Ньй-Йорке в ночь на 7 мая прошел главный модный бал мира Met Gala 2024. Мировые звезды пришли на благотворительный бал в ярких нарядах. На мероприятие приглашают самых известных и влиятельных личностей — актеров, моделей, певцов, дизайнеров и других деятелей культуры. В этом году концепция вечеринки была «Спящие красавицы: пробуждение моды», а дресс-код получил название «Сад времени».

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