Израиль заявил, что захватил КПП «Рафах», отделяющий сектор Газа от Египта

CentralAsia (CA) - Командование Минобороны Израиля 7 мая объявило об установлении контроля над контрольно-пропускным пунктом «Рафах» со стороны сектора Газа, пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление ведомства.

КПП не контролировался Израилем с 2005 года и был единственным сухопутным пунктом, через который палестинцы Газы были связаны с внешним миром, минуя Израиль.

Также израильские военные контролируют дорогу, которая ведет из восточной части города Рафах к КПП, говорится в сообщении.

В ходе операции, сообщили в Армии обороны Израиля, были убиты около 20 боевиков, подбит и уничтожен начиненный взрывчаткой автомобиль, двигавшийся навстречу танку ЦАХАЛ и обнаружены три тоннеля.

Среди израильских военнослужащих погибших и пострадавших нет, силы ЦАХАЛ, говорится в заявлении, продолжают прочесывать район и готовятся к выполнению дополнительных задач.

Израиль начал операцию в секторе Газа после нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Рафах — последний город на юге сектора Газа, который не был занят израильскими военным в ходе операции. Власти Израиля несколько месяцев настаивали на проведении военной операции в Рафахе, необходимой, как они считают, для полного уничтожения руководства ХАМАС.

Утром 6 мая Армия обороны Израиля призвала жителей восточных кварталов Рафаха эвакуироваться. Вечером ХАМАС сообщил, что приняло предложение посредников — Египта и Катара — о прекращении огня. Поздно вечером 6 мая ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАС в восточной части Рафаха. С учетом этого и установления контроля израильскими военными над КПП на границе сектора Газа и Египта, судьба перемирия под вопросом, пишет Reuters.