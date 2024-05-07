Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. В Москве прошла инаугурация. Видео

CentralAsia (CA) - В Кремле прошла церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Путин принес присягу на Конституции.

Положив руку на Конституцию, Путин сказал: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

После этого председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил, что Владимир Путин официально вступил в должность и зазвучал гимн.

На церемонию были приглашены депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации, члены правительства, послы других государств и другие гости.

Предыдущая инаугурация Владимира Путина в качестве президента состоялась в 2018 году. Ее посетили около 5 тыс. гостей. Путин тогда выступил с 12-минутной речью, которая стала рекордной по длительности инаугурационной речью в истории РФ.

Голосование на выборах в России в этом году длилось три дня, с 15 по 17 марта. 21 марта Центризбирком официально объявил победителем Владимира Путина. По данным избиркома, он набрал 87,28% голосов. 16 апреля глава ЦИК Элла Памфилова вручила ему удостоверение президента РФ. Он участвовал в выборах как самовыдвиженец, это его пятый президентский срок. Он занял пост на следующие шесть лет, до 2030 года.