МИД России перечислил угрозы, из-за которых Москва проводит учения ядерных сил

МИД России

CentralAsia (CA) - МИД России опубликовал заявление в связи с готовящимися учениями нестратегических ядерных сил. Как пояснили в МИД, ряд последних заявлений лидеров стран НАТО ведут украинский конфликт к прямому столкновению блока и России. В связи с этим российское министерство решило напомнить, что суверенитет страны и ее территориальную целостность гарантирует в том числе «аспект ядерного сдерживания». И объявленные учения — это попытка «остудить горячие головы» на Западе, напомнив о возможных катастрофических последствиях военного столкновения.

МИД выделил несколько блоков угроз со стороны Запада. Во-первых, это использование британских, французских и американских дальнобойных ракет для ударов в глубь российской территории. Во-вторых — размещение США комплексов с ракетами средней и меньшей дальности в различных регионах мира, в частности в Европе и Азии. Также МИД отметил скорое появление на Украине самолетов F-16 и слова президента Польши Анджея Дуды о желании разместить американское ядерное оружие на польской территории.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения — неядерного и ядерного. Самолеты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых «совместных ядерных миссиях» НАТО. Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию»,— говорится в сообщении МИД.

Также МИД напомнил о словах президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину и появившихся в СМИ сообщениях об участии бойцов Иностранного легиона в конфликте. «Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, что означало бы лобовое военное столкновение ядерных держав»,— отмечает министерство.

В заявлении МИД отмечается, что «безрассудные шаги» украинских властей и Запада подводят ситуацию к «накоплению взрывоопасной критической массы». Создаваемые для России военные угрозы, как отмечает ведомство, «обозначены в Военной доктрине Российской Федерации и Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

«Рассчитываем, что данное мероприятие остудит «горячие головы» в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией»,— говорится в сообщении МИД.

6 мая Минобороны РФ начало подготовку к проведению в ближайшее время учений в Южном военном округе, в ходе которых будут задействованы тактические ядерные силы. В Кремле объясняли, что причиной этого стали заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева наносить удары по России британским оружием и президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск по просьбе Киева.

Кроме того, МИД России вызвал посла Великобритании Найджела Кейси и выразил решительный протест в связи с заявлениями Кэмерона. Британскому послу было заявлено, что Россия может ответить ударами по британским военным объектам и технике как на территории Украины, так и за ее пределами.