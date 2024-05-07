Правительство России ушло в отставку

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- 16:11, 07 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Правительство РФ ушло в отставку в связи со вступлением президента России Владимира Путина в должность. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В соответствии с законодательством, в ближайшие дни Путин внесет в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра. Кто это будет, пока неясно. Заседание Думы, на котором будет утверждена кандидатура, запланировано на 10 мая.
До утверждения нового премьера весь состав предыдущего правительства продолжит работу в статусе исполняющих обязанности.
В течение недели после утверждения Думой новый премьер должен будет представить президенту предложения о структуре нового правительства.
Кабинет во главе с Мишустиным проработал чуть более четырех лет.
7 мая в Кремле прошла церемония инаугурации Владимира Путина.
Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%.