Правительство России ушло в отставку

CentralAsia (CA) - Правительство РФ ушло в отставку в связи со вступлением президента России Владимира Путина в должность. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В соответствии с законодательством, в ближайшие дни Путин внесет в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра. Кто это будет, пока неясно. Заседание Думы, на котором будет утверждена кандидатура, запланировано на 10 мая.

До утверждения нового премьера весь состав предыдущего правительства продолжит работу в статусе исполняющих обязанности.

В течение недели после утверждения Думой новый премьер должен будет представить президенту предложения о структуре нового правительства.

Кабинет во главе с Мишустиным проработал чуть более четырех лет.

7 мая в Кремле прошла церемония инаугурации Владимира Путина.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%.