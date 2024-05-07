Власти Таджикистана призвали своих граждан быть готовыми к проверкам в аэропортах Казахстана

CentralAsia (TJ) - С 1 мая во всех аэропортах Казахстана ввели дополнительные меры по усилению безопасности. В связи с этим в Министерстве иностранных дел Таджикистана порекомендовали своим гражданам иметь при себе все необходимые документы во время поездки в Казахстан.

«При прохождении пограничного и таможенного контроля по прибытию в Казахстан, гражданам следует быть готовыми ответить на вопросы, касающиеся цели и сроков поездки, места проживания, наличия в Казахстане знакомых или родственников, а также предоставить при необходимости их адрес проживания и контактные телефоны. В случае возникновения проблем следует обратиться за помощью в посольство или генеральное консульство», - посоветовали в МИД РТ.

В ведомстве при этом подчеркнули, что между двумя странами налажено тесное и конструктивное взаимодействие.

Ранее МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию.

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