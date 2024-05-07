В Украине задержали полковников Управления госохраны по обвинению в подготовке убийства Зеленского

CentralAsia (CA) - В Украине были задержаны два полковника Управления госохраны, которые с тремя другими фигурантами готовили покушение на президента Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других топ-чиновников по заданию российских спецслужб. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным «Страны.ua», задержаны полковники УГО Андрей Гук и Деркач.

«У злоумышленников проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности», - заявляет СБУ.

На роль исполнителя они искали военных, приближенных к охране президента, «которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить».

СБУ заявляет, что Буданова хотели убить до Пасхи ракетным ударом по дому, где он находится. Дронами добить тех, кто остался, а затем еще одной ракетой убрать оставшиеся следы. FPV-дроны, заряды к РПГ и противопехотные мины для этой миссии привез лично полковник УГО с другого региона Украины. Зафиксированы разговоры потенциального исполнителя теракта с «куратором» из ФСБ, говорится в сообщении СБУ.

Сотрудники УГО отправлены под стражу.