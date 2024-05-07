Вооружённое нападение в больнице Китая: двое погибли, 21 человек ранен

CentralAsia (CA) - Вооружённый ножом мужчина убил двоих человек в больнице в Китае, сообщает «Синьхуа».

Инцидент произошёл 6 мая в 11:37 в одной из больниц уезда Чжэньсюн провинции Юньнань. В результате нападения двое погибли, ещё 21 человек получил ранения. Все пострадавшие были госпитализированы.

По данным издания, подозреваемым оказался житель посёлка Поцзи этого уезда. Расследование дела продолжается.

Как отмечает CNN, Китай, где частное владение оружием является незаконным для большинства мирных жителей, в последние годы столкнулся с волной вооружённых нападений в общественных местах. В прошлом году шесть человек были убиты и один ранен в результате нападения с ножом возле детского сада в провинции Гуандун на юге Китая. Аналогичный инцидент произошёл в 2020 году в школе в южном регионе Гуанси, где были ранены 37 детей и двое взрослых. В 2022 году во время вооружённого нападения в детском саду трое погибли и шестеро получили ранения в восточной провинции Цзянси.