Беларусь объявила о начале «внезапной проверки» тактического ядерного оружия

CentralAsia (CA) - Беларусь проведет синхронизированную с Россией внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

Проверка готовности армии носит оборонительный характер и не проецирует угроз на другие страны, подчеркнул он.

«По поручению главнокомандующего ВС Белоруссии к нынешней проверке будут привлечены силы и средства, способные применять ядерные боеприпасы … Проверка будет проводиться на фоне учений в России по применению нестратегического ядерного оружия»,— сказал Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, внезапные проверки проходят в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Во время нее, как уточнил госсекретарь Совбеза Беларуси, проведут контроль навыков подачи спецбоеприпасов в воинские части, их загрузку на пусковые установки и подвеске на штурмовики Су-25.

Ракетные комплексы «Искандер» и РСЗО «Полонез» выведут на секретные позиции, добавил Александр Вольфович. Штурмовики Су-25 в рамках проверки подготовят к применению спецбоеприпасов. По словам Вольфовича, результатом внезапной проверки должно стать подтверждение навыков белорусских военных.

Вчера, 6 мая, Генштаб России по поручению Владимира Путина начал подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ. На них планируют отработать в том числе «вопросы применения нестратегического ядерного оружия». В Кремле заявили, что поводом для учений стали заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной переброске войск в Украину.