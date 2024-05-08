Заслуженный спортсмен Монголии Сэр-Од примет участие в своих третьих Олимпийских играх в возрасте 43 лет

CentralAsia (MNG) - Финальный марафонский забег квалификации летних Олимпийских игр «Париж-2024» состоялся 6 мая 2024 года в Копенгагене (Дания).

В этой гонке заслуженный спортсмен Монголии Сэр-Од Бат-Очир финишировал на 14-м месте со временем 2:19,25, обеспечив себе право выступать на летних Олимпийских играх «Париж-2024». 43-летний Сэр-Од Бат-Очир станет 14-м членом сборной Монголии, принявшим участие в Олимпийских играх «Париж-2024», и третьим монгольским спортсменом, выступающим в марафонской категории. Всего в Парижской Олимпиаде примут участие трое монгольских марафонцев.

Кроме того, Сэр-Од Бат-Очир и Мөнхзаяа Баярцогт будут участвовать в своих третьих Олимпийских играх, а Хишигсайхан Галбадрах впервые примет участие в Олимпийских играх, соревнуясь с чемпионами мира. На Олимпиаде «Париж-2024» право выступать заслужили 88 спортсменок из 42 стран и 70 спортсменов-мужчин из 41 страны.

В этом забеге мастер спорта международного класса Хишигсайхан Галбадраh финишировала четвертым со временем 2:28:48. Ранее она защитила свои олимпийские права, заняв восьмое место со временем 2:26:32 на Токийском марафоне, состоявшемся в марте 2024 года.

Команда Монгольского марафона стремится обеспечить себе пять мест на Олимпийских играх «Париж 2024». Международная федерация легкой атлетики в ближайшее время объявит мировую квоту.

источник: middleasiannews.com

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