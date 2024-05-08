Военные учения «Талын түнш-2024» пройдут совместно с НОАК

CentralAsia (MNG) - Министерство обороны установило военно-дипломатические отношения примерно с 40 странами мира. Монголия сотрудничает в области совместных военных учений и военного образования с двумя вечными соседями Россией и Китаем, а также с США, Германией, Республикой Корея, Республикой Индия, Турецкой Республикой, Французской Республикой, Канадой, Японией и Катаром. В этом году пройдут:

• военные учения «Талын түнш-2024» совместно с НОАК

• военные учения Вооружённых Сил Российской Федерации «Сэлэнгэ-2024»

• совместные учения с ВС США «Зэв-2024»

Также будут организованы совместные учения «Дорога-2024» с Силами самообороны Японии.

В частности, с середины следующего месяца при поддержке 336-й части ВС и при поддержке некоторых частей ВС будут организованы совместно с Народно-освободительной армией Китая военные учения «Талын түнш-2024».

Военные учения «Талын түнш-2024»являются продолжением совместной традиционной школы вооруженных сил двух стран.

Особенностью этих учений является участие обеих сторон в вооружении и технике на уровне мотострелкового батальона, что углубляет всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами, укрепляет взаимное доверие и расширяет военно-техническое сотрудничество.

источник: middleasiannews.com

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