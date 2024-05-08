Первая монгольская детская книжная премия в честь литературного мастерства

CentralAsia (MNG) - Фонд Азии в партнерстве с Фондом Лоринет и при дополнительной поддержке со стороны ООО «Зулзаган Дөл» и ООО « Barloworld Mongolia» с гордостью провел 24 апреля первую церемонию вручения премии Storyteller Fox Монгольской детской книги. В рамках инициативы фонда «Let’s Read Mongolia» это знаменательное мероприятие отметило растущие таланты в секторе детской книги Монголии. Его цель – воспитать страсть к чтению, способствовать развитию богатой культуры чтения среди детей младшего возраста, вдохновлять на позитивные изменения и обогащать детскую литературу для будущих поколений.

На мероприятии присутствовали многие уважаемые авторы, иллюстраторы, издатели, а также партнеры и сторонники программы «Let’s Read Mongolia». В ходе церемонии организаторы почтили финалистов и пригласили победителей на сцену для вручения наград. Награды включали денежный приз и право разместить печать награды в своих книгах.

Награды отмечались исключительные достижения в нескольких категориях:

Лучшая книга с картинками: «Интересно, что делает Бадди?» Б. Энх-Оюун, издательство Geren Publishing.

Лучшая иллюстрация: «Маленькая сказка о бабушке и обо мне», иллюстратор Л. Нямдорж, издательство Tagtaa Publishing.

Лучший рассказ: «Что происходит в детском саду?» от Энхжаргал.

Лучшая дебютная книга: «Массивная карта полезности» Н. Уранжаргал и Б. Гантулга, Издательство детской книги Jangar Children’s Book Publishing.

Лучшая неизданная книга: «Каменный век» Б.Гантулга.

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