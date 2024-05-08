Представители ООН посещают Монголию

CentralAsia (MNG) - Представители Подкомитета ООН по предотвращению пыток находятся с визитом в Монголии 5-16 мая. В ходе этого визита они оценят реализацию рекомендаций предыдущего визита в 2017 году.

После их первого визита правительство Монголии создало национальный механизм по предотвращению пыток, что является важным шагом в предотвращении пыток.

Монголия ратифицировала «Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких действий» (ФПКПП) в 2015 году. Подкомитет имеет право посещать и проводить внезапные проверки во всех странах, принявших участие в ФПКПП. В ходе визита представители Подкомитета встретятся с правительственными чиновниками, членами национальных профилактических организаций, представителями гражданского общества и других агентств ООН.

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