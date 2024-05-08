Состоялась консультативная встреча между Монголией и Узбекистаном

CentralAsia (MNG) - 7 мая 2024 года в Улан-Баторе состоялась VI консультативная встреча между МИД Монголии и Узбекистана. Встреча прошла под председательством заместителя министра иностранных дел Амартувшина Гомбосурэна и заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобура Масудовича Усманова.

В ходе консультации стороны договорились укреплять и углублять дружественные отношения между Монголией и Узбекистаном, определять перспективы сотрудничества, расширять и развивать в сферах инфраструктуры, транспорта, логистики, сельского хозяйства, легкой промышленности, туризма, здравоохранения и информационных технологий. Они обменялись мнениями о запланированном на 2024 год визите на высоком уровне и сотрудничестве на международной и региональной арене.

Кроме того, в ходе пребывания в Монголии представители ведомства во главе с заместителем министра Б.М. Усмановым встретились с руководителями Министерства дорожно-транспортного развития, Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Министерства культуры, Торгово-промышленной палаты и Исследовательский центр развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Планируется провести встречу и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

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