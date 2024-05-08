Число погибших из-за наводнений в Бразилии достигло 95 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате наводнений в самом южном штате Бразилии увеличилось до 95, ранения получили 372 человека, сообщил губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте, пишет Metropoles.

Свои дома были вынуждены покинуть 159 тыс. местных жителей, как минимум 131 человек числится пропавшим без вести.

«95 смертей... Цифры растут, но, к сожалению, мы по-прежнему прогнозируем, что они имеют высокую степень неточности, поскольку мы все еще переживаем чрезвычайную ситуацию»,— заявил Лейте в ходе пресс-конференции.

В конце апреля на самый южный штат Бразилии на границе с Уругваем обрушились сильнейшие с 1941 года ливни. Из-за дождей рухнула плотина на реке Риу-дас-Антас, близлежащие населенные пункты оказались затоплены. Всего в штате Риу-Гранди-ду-Сулот от штормов и наводнений пострадал 401 из 497 муниципалитетов. По оценкам властей, бедствие затронуло почти 1,5 млн человек.

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