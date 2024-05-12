Как часто нужно менять воду в вазе с цветами? Простое правило

CentralAsia (CA) - Чтобы срезанные цветы простояли в вазе как можно дольше, следует регулярно менять воду, наливать ее правильной температуры и необходимого количества. Об этом пишет TechInsider.

Как часто менять воду в вазе

Самый оптимальный вариант — менять воду каждые 2-3 дня, а лучше — ежедневно, от этого хуже точно не станет. При этом во время каждой смены воды необходимо тщательно ополаскивать вазу (чтобы смыть различные продукты метаболизма, такие как этилен, спирты, альдегиды и кислоты), а также подрезать подгнивающие концы стеблей.

Однако если вы поменяли воду утром и заметили, что к вечеру она стала мутной, не ждите следующего дня и тут же ее поменяйте. Грязная вода — один из первых признаков размножения бактерий в вашей вазе, которые могут значительно сократить срок службы вашего букета.

Полезный совет: перед тем, как поставить букет в вазу, срежьте со стебля листья, которые располагаются ниже линии воды — в воде они мгновенно начинают разлагаться и вызывают рост бактерий.

Какую воду использовать и как много ее наливать

Важна не только частота замены воды, но и ее температура и количество. Свежесрезанные цветы испытывают невероятную жажду и могут быстро «выпить» всю воду в вазе, так что старайтесь всегда поддерживать высокий уровень воды, даже если вы не планируете полностью менять воду.

Но у этого правила есть одно небольшое исключение: вазу с некоторыми цветами с мягкими водянистыми стеблями, такие как тюльпаны и каллы, лучше не наполнять доверху. Эти растения естественным образом удерживают много воды в своих стеблях и впитывают ее через стенки стебля, а не только через срезанный конец, как остальные цветы. Переувлажнение этих сортов может привести к расщеплению и гниению стеблей, что сделает воду более густой и совсем непригодной для поддержания их свежести.

Что касается температуры воды, то в идеале использовать воду комнатной температуры или немного прохладнее. Многие, насмотревшись на то, что в флористических магазинах цветы стоят в холодильниках, наливают в вазы ледяную воду. Она может вызвать шок у цветов, а слишком горячая вода ускорит процесс увядания. Так что рекомендуется использовать воду, которая примерно соответствует температуре в помещении, в котором находятся цветы.