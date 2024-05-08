Непал вводит ограничения на восхождения на Эверест

Эверест

CentralAsia (CA) - Верховный суд Непала обязал местное правительство ввести ограничение на число разрешений для восхождения на Эверест и другие вершины в стране, сообщают СМИ, ссылаясь на адвоката Дипака Бикрама Мишру.

Новые правила:

Возраст восходителей должен быть не моложе 18 и не старше 75 лет

Пермиты будут выдаваться только тем, кто сможет доказать, что у него есть опыт восхождений на вершины выше 6500м

Инвалиды (в том числе по зрению) нуждаются в сопровождении. Пермиты будут выдаваться только тем, кто способен самостоятельно совершить восхождение.

Мишра потребовал ввести ограничение в 2019 году на фоне беспокойства о сохранности непальских гор. Тогда на Эвересте возникла пробка из желающих подняться на вершину. Некоторым пришлось часами ждать своей очереди при минусовой температуре, рискуя использовать все запасы кислорода. Из-за этого четыре человека погибли.

В феврале 2024 года альпинистов обязали собирать свои фекалии в мешки и после восхождения на Эверест возвращать их в базовый лагерь для утилизации. Местные власти жаловались, что из-за экстремальных температур на горе экскременты не разлагаются и остаются на камнях. Из-за этого там присутствует неприятный запах.

«Суд обязал ограничить количество альпинистов и предусмотрел меры по управлению отходами и сохранению окружающей среды гор. Мы слишком сильно давим на Эверест и нам нужно дать ему отдохнуть, — сказал Мишра.

Полный текст решения Верховного суда еще не опубликован и каким будет ограничение для желающих взойти на Эверест, пока не известно.

France24 пишет, что помимо прочего суд запретил использовать вертолеты в непальских горах в каких-либо целях, кроме спасательных. В последние годы на них часто перебрасывали группы альпинистов через опасную местность.

Издание отмечает, в прошлом году Непал выдал рекордное число разрешений для восхождения на Эверест — 478. Пока решение суда не вступило в силу, разрешение могут получить все желающие, кто подал заявку и заплатил 11 тыс. евро.

В 2024 году Непал выдал альпинистам 945 разрешения на восхождение на свои горы. 403 из них — для Эвереста.