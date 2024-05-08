Новым мэром «умного» города Аркадага назначена бывшая председатель парламента Туркменистана

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов уволил хякима (мэра) города Аркадага Шамухаммета Дурдылыева с формулировкой «по состоянию здоровья». В тот же день, 6 мая, глава республики назначил на эту должность экс-председателя парламента страны Гульшат Маммедову. Соответствующие указы публикует государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

Издание «Хроника Туркменистана» уточняет, что Дурдылыев управлял «умным» городом, названным в честь экс-президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, с апреля 2022 года.

В последний раз 61-летний чиновник «засветился» 29 апреля текущего года в телерепортаже. Теперь уже бывший мэр сопровождал спикера парламента республики Бердымухамедова-старшего во время его встречи на конюшне с директором германской коневодческой фирмы Катариной Якоб.

Осенью 2020 года, когда Дурдылыев работал заместителем премьер-министра по строительно-промышленному комплексу, госСМИ сообщали о его госпитализации. Причиной указывались «болезни сердца». На какой-то момент обязанности члена правительства исполнял другой человек. Как отмечает «ХТ», это был первый случай официального объявления о кадровой перестановке в Кабмине в связи недомоганием чиновника.

О новом мэре Аркадага Гульшат Маммедовой известно то, что 30 марта 2018 года по результатам тайного голосования она была избрана председателем Меджлиса (парламента) Туркменистана. В этом кресле женщина пробыла до апреля прошлого года. Уточняется, что до назначения хякимом «умного» города Маммедова уже работала в администрации данного населенного пункта, но неизвестно, с какого момента.

Первый в стране «умный» город открыли в июне 2023 года. В ходе торжественных мероприятий с участием президента страны Сердара Бердымухамедова отмечалось, что Аркадаг воплощает в себе все самое новое и прогрессивное, что есть в мировой градостроительной и инженерно-технической мысли.

До этого сообщалось, что возведение Аркадага обойдется бюджету Туркменистана примерно в $5 млрд.