Президент Узбекистана 8−9 мая посетит Москву
- Узбекистан, политика
- 11:24, 08 мая 2024
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8−9 мая посетит Москву с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.
Помимо торжественных мероприятий в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне, Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.
В соответствии с программой пребывания также предусматривается проведение ряда двусторонних встреч.
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