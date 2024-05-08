Президент Узбекистана 8−9 мая посетит Москву

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8−9 мая посетит Москву с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Помимо торжественных мероприятий в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне, Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.

В соответствии с программой пребывания также предусматривается проведение ряда двусторонних встреч.