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Президент Узбекистана 8−9 мая посетит Москву

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8−9 мая посетит Москву с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Помимо торжественных мероприятий в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне, Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.

В соответствии с программой пребывания также предусматривается проведение ряда двусторонних встреч.

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