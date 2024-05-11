Мировые запасы ванили под угрозой из-за циклона на Мадагаскаре

CentralAsia (CA) - Любителей мороженого по всему миру могут ждать неприятные новости: циклон Гамане, обрушившийся на Мадагаскар, крупнейшего производителя ванили, может привести к значительному сокращению урожая 2024 года, пишет Bloomberg.

По оценкам экспертов, из-за затопления полей и повреждения лиан урожай ванили может упасть на 50%, до 1000 тонн. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на ваниль, а вслед за ней и на мороженое.

Однако есть и положительные новости: цены на ваниль все еще не восстановились после недавнего перепроизводства, поэтому ожидается, что дефицит будет временным.

«Снижение урожая в этом году приведет к равновесию на рынке начиная с 2025 года», — заявил президент Союза экспортеров ванили Индийского океана Жорж Жерар. «Рынок либерализован, и текущая цена за килограмм составляет около 60 долларов США» по сравнению с 250 долларами США двумя годами ранее.

Стоит отметить, что помимо ванили, проблемы с поставками также испытывает какао. Из-за засухи и болезней в Западной Африке урожай какао резко упал, что привело к более чем утроению цен. Это вынуждает производителей шоколада повышать цены и уменьшать размер порций.