Лукашенко объяснил внезапную проверку носителей ядерного оружия в Беларуси

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Внезапная проверка носителей ядерного оружия в Беларуси носит исключительно оборонительный характер, заявил президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Особо отмечу, что проверка носит исключительно оборонительный характер. Она призвана обеспечить готовность белорусских воинских частей к работе со специальными боеприпасами, а также отладить механизмы управления войсками и взаимодействия союзных органов управления. По завершению совместной тренировки наши войска продолжат мероприятия по адекватному реагированию на изменение обстановки», - сказал он на торжественном собрании по случаю Дня Победы.

По его словам, соответствующая проверка будет организована в рамках второго этапа мер реагирования. Кроме того, он подчеркнул, что отработка сил и средств – носителей нестратегического ядерного оружия будет осуществляться впервые.

Лукашенко отметил, что тактическое ядерное оружие является средством сдерживания и защиты, исключая его использование в наступательных целях.

В то же время он отметил, что Беларусь должна быть сильной и «готовой ко всему» в свете заявлений западных политиков о возможном вводе войск в Украину. Лукашенко напомнил об опыте Великой Отечественной войны и подчеркнул, что все действия направлены на то, чтобы он не повторился. «Я не верю, что в Западной Европе — зажиревшей, откормленной — кто-то захочет лезть в грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Они же уже от этого отвыкли. Да и наша молодежь, вы знаете, этого не хочет», — добавил он.

При этом Лукашенко заявил, что мир как никогда близок к ядерной войне, добавив, что Беларусь не поддастся на провокации. «Бросать страну, миллионы людей в горнило войны — это не ко мне. Просто наша задача — если снова, как это было, вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб. И он это должен понимать», — пояснил глава республики.

Ранее стало известно, что Беларусь начала внезапную проверку носителей ядерного оружия, в рамках нее будет проведен комплекс мероприятий, включающий планирование, подготовку и отработку ядерных ударов.