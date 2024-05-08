Нетаньяху назвал цели операции Израиля в Рафахе

CentralAsia (CA) - Военная операция в Рафахе преследует две основные цели — возвращение похищенных израильтян и уничтожение палестинского движения ХАМАС, говорится в обращении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которое привел в телеграм-канале его советник Дмитрий Гендельман.

«Мы уже доказали во время предыдущего освобождения похищенных, что только военное давление на ХАМАС является необходимым условием для их возвращения», — считает Нетаньяху.

По его словам, контроль над КПП «Рафах» стал «очень важным шагом на пути к подрыву военных и управленческих возможностей ХАМАС». Нетаньяху поблагодарил израильских солдат за «идеальное выполнение задачи» и выразил соболезнования семьям погибших в последние дни.

Премьер Израиля также счел согласие ХАМАС на параметры прекращения огня попыткой сорвать военную операцию в Рафахе. Он указал на сильное расхождение требований боевиков от целей еврейского государства. «Израиль не может принять предложение, которое угрожает безопасности наших граждан и будущему нашего государства», — считает Нетаньяху.

Он поручил израильской делегации на переговорах о перемирии в Каире настаивать на условиях, необходимых для освобождения заложников и обеспечения безопасности страны.

В ночь на 7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на Рафах и уже к утру установила контроль над КПП «Рафах». В правительстве объяснили это необходимостью достижения всех целей войны, в том числе освобождения всех заложников. Согласно официальным данным, в плену ХАМАС остаются 132 человека, из них 37 считаются погибшими.

Вместе с этим в Каире возобновились переговоры о перемирии. Накануне наступления ХАМАС согласился на предложенные Катаром и Египтом параметры прекращения огня. Первый этап сделки подразумевал передачу Израилю 33 живых и погибших пленных в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных и частичный вывод ЦАХАЛ из сектора Газа, второй — освобождение всех остальных живых пленников в обмен на заключенных и заключение соглашения о перемирии, третий — передачу оставшихся тел израильских заложников, снятие блокады и восстановление палестинского анклава.