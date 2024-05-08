В Таджикистане 10-12 мая ожидаются сильные осадки с грозами и градом, - синоптики

- Таджикистан, погода
- 14:03, 08 мая 2024
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 10-12 мая ожидаются сильные осадки с грозами и градом, сообщает Гидрометцентр страны.
По данным синоптиков, сильные осадки ожидаются на территории ряда городов и районов республиканского подчинения (Душанбе, Вахдат, Нурек, районов - Рудаки, Варзоб, Гиссар, Файзабад, Дарбанд, Рашт, Сангвор, Таджикабад, Ляхш, Лучоб, Каратаг), в Хатлонской области (Куляб, Яван, Хуросон, Дангара, Ховалинг, Муминабад, Шамсиддин Шохин, Балджуван, Восе и Даштиджум), в Согдийской области (Пенджикент, Исфара, Истаравшан, районы - Айни, Горная Матча, Шахристан, Деваштич, Ашт) и западных районах Горно-Бадахшанской автономной области (Хорог, районы – Рушан, Дарваз, Вандж).
В этот же период ожидается повышение уровня воды в реках Яхсу, Кызылсу (южный) и реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта - Варзоб и Лучоб.
10-11 мая в большинстве районов республики пройдут дожди с грозами, будет град, а в долинных и предгорных районах ожидается понижение дневной температуры на 8-10 градусов.
9-11 мая в южных районах Хатлонской области (город Бохтар, Шахритус, Кубодиён, Дусти) и на территории городов Гулисто, Бустон и Аштского района Согдийской области, на территории Файзабадского района прогнозируется усиление ветра юго-западного направления со скоростью от 18-23м/с до 20-25м/с.
9 мая из-за шквалистого ветра в ряде районов Хатлонской области ожидается пыльная буря.
Комитет по ЧС рекомендует ответственным ведомствам и населению страны принять меры для предотвращения стихийных бедствий, включая очистку от мусора селеотводов, селесбросов, дренажных каналов и арыков.
Также необходимо быть осторожными, не отправлять детей на пастбища, не заниматься сборами сельхозугодий, растущих в предгорных и горных районах, а также воздержаться от горных походов, а при езде через перевалы и горные дороги соблюдать все меры предосторожности.