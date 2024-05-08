экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане остались 112 ветеранов ВОВ

CentralAsia (UZ) -  В 2023 году в Узбекистане было 174 ветерана Второй мировой войны, и сегодня их число сократилось до 112. Эти цифры несут в себе глубокий смысл – они напоминают нам о необходимости беречь и уважать последних свидетелей исторических событий, определивших судьбы миллионов.

В разных регионах страны осталось лишь немного ветеранов:

  • Ташкент – 42,
  • Сырдарья – 1,
  • Каракалпакстан – 2,
  • Бухарская область – 6,
  • Кашкадарья – 8,
  • Наманганская область – 4,
  • Сурхандарья – 3,
  • Андижанская область – 5,
  • Джизакская область – 3,
  • Навоийская область – 4,
  • Самаркандская область – 4,
  • Ташкентская область – 16,
  • Ферганская область – 9,
  • Хорезм – 5.

Кроме ветеранов Второй мировой в Узбекистане проживает 5271 ветеран трудового фронта, которые также внесли неоценимый вклад в Победу.

Ежегодно ветераны могут посещать на бесплатной основе санатории. В этом году каждому участнику и инвалиду Второй мировой будет выплачено единоразовое пособие в размере 20 миллионов сумов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com