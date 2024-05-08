В Узбекистане остались 112 ветеранов ВОВ
- Узбекистан, общество
- 14:22, 08 мая 2024
- Просмотров: 234
CentralAsia (UZ) - В 2023 году в Узбекистане было 174 ветерана Второй мировой войны, и сегодня их число сократилось до 112. Эти цифры несут в себе глубокий смысл – они напоминают нам о необходимости беречь и уважать последних свидетелей исторических событий, определивших судьбы миллионов.
В разных регионах страны осталось лишь немного ветеранов:
- Ташкент – 42,
- Сырдарья – 1,
- Каракалпакстан – 2,
- Бухарская область – 6,
- Кашкадарья – 8,
- Наманганская область – 4,
- Сурхандарья – 3,
- Андижанская область – 5,
- Джизакская область – 3,
- Навоийская область – 4,
- Самаркандская область – 4,
- Ташкентская область – 16,
- Ферганская область – 9,
- Хорезм – 5.
Кроме ветеранов Второй мировой в Узбекистане проживает 5271 ветеран трудового фронта, которые также внесли неоценимый вклад в Победу.
Ежегодно ветераны могут посещать на бесплатной основе санатории. В этом году каждому участнику и инвалиду Второй мировой будет выплачено единоразовое пособие в размере 20 миллионов сумов.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.