В Узбекистане остались 112 ветеранов ВОВ

CentralAsia (UZ) - В 2023 году в Узбекистане было 174 ветерана Второй мировой войны, и сегодня их число сократилось до 112. Эти цифры несут в себе глубокий смысл – они напоминают нам о необходимости беречь и уважать последних свидетелей исторических событий, определивших судьбы миллионов.

В разных регионах страны осталось лишь немного ветеранов:

Ташкент – 42,

Сырдарья – 1,

Каракалпакстан – 2,

Бухарская область – 6,

Кашкадарья – 8,

Наманганская область – 4,

Сурхандарья – 3,

Андижанская область – 5,

Джизакская область – 3,

Навоийская область – 4,

Самаркандская область – 4,

Ташкентская область – 16,

Ферганская область – 9,

Хорезм – 5.

Кроме ветеранов Второй мировой в Узбекистане проживает 5271 ветеран трудового фронта, которые также внесли неоценимый вклад в Победу.

Ежегодно ветераны могут посещать на бесплатной основе санатории. В этом году каждому участнику и инвалиду Второй мировой будет выплачено единоразовое пособие в размере 20 миллионов сумов.