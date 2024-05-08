Суд над Трампом отложен на неопределенный срок

CentralAsia (CA) - Федеральная судья штата Флорида Эйлин Кэннон отменила назначенное на 20 мая заседание по делу о ненадлежащем обращении экс-президента США Дональда Трампа с секретными документами. Новая дата судебного разбирательства пока не выбрана, передает AP.

Кэннон вынесла решение вчера, 7 мая. В пятистраничном документе за ее подписью сказано, что было бы «неблагоразумно» определять новую дату суда сейчас. Как отмечает агентство, это решение ставит под сомнение способность федеральных прокуроров привлечь Трампа к суду до ноябрьских президентских выборов.

Напомним, экс-президента подозревают в халатном обращении с секретными документами, обнаруженными в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Против политика расследуют еще несколько уголовных дел: о штурме его сторонниками Капитолия в январе 2021 года, о фальсификации документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом. Как показал апрельский опрос YouGov, 57% американцев считают допущенные Дональдом Трампом нарушения тяжким преступлением.