Ученые определили, какую группу крови больше всего любят клещи

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CentralAsia (CA) - Переносящие болезнь Лайма, или боррелиоз, клещи чаще всего кусают людей со второй группой крови. Об этом пишет ААЕМ со ссылкой на ученых из чешского Университета Масарика.

В ходе исследования специалисты хотели выяснить предпочтения этих членистоногих. Их поместили в изолированное пространство, а перед ними разложили на фильтровальной бумаге образцы крови добровольцев, принявших участие в эксперименте.

В результате было установлено, что большинство паукообразных подползало к образцам со второй группой крови. Для точности результатов опыты провели более ста раз, но результат остался прежним.

Что касается наименьшей популярности, то ее получила третья группа крови. Клещи отказались ее потреблять, в результате чего специалисты хотят провести дополнительные эксперименты, чтобы исключить влияние на выводы посторонних факторов. Но несмотря на это, независимо от группы крови, следует защищать себя от укусов клещей и ставить прививки, передает ААЕМ.