Песков прокомментировал данные СБУ о покушении на Зеленского

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о сообщении Службы безопасности Украины (СБУ) по теме подготовки покушения на президента Владимира Зеленского, заявил, что данные от ведомства тяжело воспринимать как правдивые, передает РИА Новости.

«Никак не могу прокомментировать. В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, поэтому ничего не могу сказать», — сказал он.

Контрразведка и СБУ 7 мая сообщали о захвате двух полковников управления госохраны Украины (УГО), которые, по заявлению украинских силовиков, работали на ФСБ России и участвовали в подготовке покушений на представителей украинского руководства, в том числе на Зеленского, главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка.