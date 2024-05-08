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Песков прокомментировал данные СБУ о покушении на Зеленского
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: В Украине задержали полковников Управления госохраны по обвинению в подготовке убийства Зеленского

CentralAsia (CA) -  Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о сообщении Службы безопасности Украины (СБУ) по теме подготовки покушения на президента Владимира Зеленского, заявил, что данные от ведомства тяжело воспринимать как правдивые, передает РИА Новости.

«Никак не могу прокомментировать. В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, поэтому ничего не могу сказать», — сказал он.

Контрразведка и СБУ 7 мая сообщали о захвате двух полковников управления госохраны Украины (УГО), которые, по заявлению украинских силовиков, работали на ФСБ России и участвовали в подготовке покушений на представителей украинского руководства, в том числе на Зеленского, главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка.

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