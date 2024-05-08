В Бишкеке возложили цветы к памятнику казахского летчика Талгата Бегельдинова

CentralAsia (KZ) - В Бишкеке 8 мая состоялась торжественная церемония, посвященная памяти казахского летчика Талгата Бегельдинова, в ходе которой участники возложили цветы к его памятнику.

В мероприятии приняли участие представители посольства Казахстана, казахская диаспора, а также молодежь.

Организаторы подчеркнули, что символика памятника Т. Бегельдинову является неотъемлемой частью общей истории и братских отношений между казахским и кыргызским народами.

Летчик, дважды герой Советского Союза, начал свой путь в авиации в местном авиаклубе во Фрунзе (ныне — Бишкек). Установленный в 1948 году памятник в столице Кыргызстана служит постоянным напоминанием о его подвигах и вкладе в историю.

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