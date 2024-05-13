Воздействие газовых плит может вызвать астму у детей и раннюю смерть, - исследование

CentralAsia (CA) - Люди, использующие газовые и пропановые плиты, ежедневно вдыхают диоксид азота (NO2) в опасном для здоровья объёме. Соединение может вызвать астму у детей и другие респираторные заболевания, а также привести к ранней смерти. Об этом пишет новостной портал Стэнфордского университета (США) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Исследователи подсчитали, что вдыхание загрязняющих веществ от газовых плит могло стать причиной 200 тысяч текущих случаев детской астмы, из которых четверть возникли из-за NO2.

Кроме того, долгосрочное воздействие NO2 в американских домохозяйствах с газовыми плитами может ежегодно приводить к 19 тысячам смертей среди взрослых — это 40% от количества смертей, связанных с пассивным курением.

Чтобы оценить уровень концентрации NO2, учёные установили специальные датчики в более чем 100 домах различной площади, планировки и способов вентиляции. Уровень диоксида азота измерялся до, во время и после использования плит. Результаты показали, что обычное использование газовой или пропановой плиты увеличивает воздействие NO2 до уровня, который Всемирная организация здравоохранения считает небезопасным.

«Я не ожидал, что концентрация загрязняющих веществ в спальнях в течение часа после использования газовой плиты превысит санитарные нормы и будет сохраняться в течение нескольких часов после её выключения», — отметил профессор из Школы устойчивого развития Стэнфордского университета и автор исследования Роб Джексон.

Согласно исследованию, даже в больших домах концентрация диоксида азота обычно поднималась до нездорового уровня, несмотря на включённую вытяжку. При этом люди, живущие в небольших жилых помещениях, подвергаются большему воздействию NO2, утверждают учёные.

Поскольку размер дома имеет большое значение, учёные также выявили различия в подверженности вредному воздействию веществ из плит и социальным положением. Так, влияние NO2 оказалось на 60% выше среди американских индейцев и коренных жителей Аляски и на 20% выше среди чернокожих и латиноамериканцев.

Исследователи отмечают, что сама пища мало или вообще не выделяет диоксид азота во время приготовления, как и электрические плиты. «Электрические плиты не выделяют диоксид азота или бензол. Если у вас есть газовая или пропановая плита, вам нужно уменьшить воздействие загрязняющих веществ с помощью вентиляции», — подчеркнул Джексон.

Обсуждения опасности газовых плит продолжаются в США уже несколько лет. В январе 2023 года Комиссия США по безопасности потребительских товаров объявила, что рассматривает возможность запрета таких плит в стране из-за негативного влияния на здоровье людей. Это спровоцировало оживлённые политические споры, в том числе на уровне президента. Год спустя Министерство энергетики США утвердило новые стандарты энергоэффективности для плит и духовок. В ведомстве также заверили, что подавляющее большинство газовых плит на рынке — 97% — уже соответствуют стандартам.

Газовые плиты являются популярными приборами в США: в 2020 году в двух из пяти домохозяйства была установлена газовая плита или духовка.