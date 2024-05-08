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Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Верховная рада Украины проголосовала по вопросу продления на 90 дней военного положения и мобилизации. Оба законопроекта парламент страны поддержал большинством голосов. Это одиннадцатое продление с начала военных действий.

«Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. За продление военного положения — 339. За продолжение мобилизации — 336»,— написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Военное положение на всей территории Украины действует с 24 февраля 2022 года. На следующий день, 25 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Срок действия положений неоднократно продлевали. 16 апреля нынешнего года Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации.

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