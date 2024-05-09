Windstorm: The Legend of Khiimori — игра с открытым миром. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - The Legend of Khiimori (Легенда Хийморь) — это игра с открытым миром и реалистичной физикой лошадей, действие которой происходит в древней Монголии.

Издатель Mindscape Games и разработчик Aesir Interactive анонсировали Windstorm: The Legend of Khiimori, новую часть франшизы, посвященной лошадям, в которую также входят Windstorm: Start of a Great Friendship (ремастер которой выйдет в июне) и Windstorm: An Unexpected Arrival.

Эта новая игра будет немного другой. Несмотря на то, что игра по-прежнему ориентирована на лошадиный игровой процесс с реалистичной физикой, она разрабатывается как игра с открытым миром, основанная на технологии Unreal Engine 5.

Более того, действие происходит в Монголии 13-го века. Здесь игрокам предстоит взять на себя роль молодого гонщика-курьера. Лошади будут иметь решающее значение для выживания и безопасности, поскольку игроки разводят, приручают и тренируют новых лошадей, которые помогут им ориентироваться в огромном монгольском ландшафте.

По мере того, как игроки погружаются в огромный открытый мир Windstorm: The Legend of Khiimori, который, как обещают разработчики, будет наполнен чудесами и интригующими историями, им нужно будет стратегически планировать свои маршруты через различные биомы красивой, но суровой местности и преодолевать трудности дикой природы, чтобы выполнить свои миссии. Задачи, доступные в игре, включают в себя возделывание лагеря кочевников, строительство юрт, управление важными предметами и ресурсами, а также обучение лошадей и уход за ними.

Вольфганг Эммер, генеральный директор Aesir Interactive, заявил в своем заявлении: «За прошедшие годы серия Windstorm привлекла очень много людей, и мы с нетерпением ждем возможности представить франшизу нового поколения с Windstorm: The Legend of Khiimori. Наша команда усердно работала над совершенствованием и инновациями игрового процесса, чтобы обеспечить наиболее реалистичный игровой процесс с лошадьми, одобренный экспертами. Мы хотим, чтобы игроки ощутили легендарную связь между лошадью и всадником, независимо от того, являются ли они давними поклонниками игры или впервые открывают для себя приключения Windstorm».

источник: middleasiannews.com

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