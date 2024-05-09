Монголия полностью удовлетворит внутренний спрос на курятину

CentralAsia (MNG) - В рамках «Продовольственной революции» потребность в курином мясе будет полностью удовлетворяться внутри страны.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа побывал в ООО «Ажигана». Руководство компании представило птицефабрику «Оргио», основной курятник, инкубатор для превращения яиц в цыплят, бройлерный цех по выращиванию цыплят.

Наша страна закупает за рубежом более 22 тысяч тонн куриного мяса на 50-60 миллионов долларов США в год, и, согласно статистике, потребление куриного мяса ежегодно увеличивается на 20 процентов.

Госсекретарь продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Жамбалцэрэн Төмөр-Уяа сообщил, что за счет оказания всемерной поддержки предприятиям в рамках национального движения «Продовольственное обеспечение и безопасность» внутренний спрос на куриное мясо будет полностью удовлетворен в течение пяти лет.

Компания «Ажигана» производит более 1000 тонн куриного мяса в год, или пять процентов от внутреннего потребления. В рамках национального движения «Продовольствие и безопасность» оборудование для птицефабрик и комбикормовых заводов освобождается от НДС, предоставляются долгосрочные кредиты под низкие проценты, а также оказывается другая политическая поддержка.

Что касается ООО «Ажигана», то оно на кредитные средства установило новый инкубатор (освобожденный от ввозной пошлины), расширило комбикормовый завод и увеличило его мощность. В перспективе планируется автоматизировать бойню, внедрить автоматическую систему управления и контроля, увеличить поголовье материнского стада на 50 процентов, сотрудничать с кооперативами и птицеводческими предприятиями, обеспечить 20 процентов потребления курятины.

источник: middleasiannews.com

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