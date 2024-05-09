Монгольские спортсмены завоевали 10 медалей на молодежном чемпионате Азии по боксу

CentralAsia (MNG) - Спортсмены из Монголии завоевали 10 медалей на молодежном чемпионате Азии по боксу в Казахстане.
Турнир среди спортсменов не старше 18 лет проходил в Астане, в составе сборной Монголии выступили 19 спортсменов.
Молодежный чемпионат Азии среди мужчин 17-18 лет:
ТӨГСБИЛЭГ Энхтөр, 51 кг (бронзовая медаль)
Молодежный чемпионат Азии среди женщин 17-18 лет:
НОМУНДАРЬ Энх-Амгалан, -50 кг (серебряная медаль)
ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ Эрдэнэбаяр -80 кг (Бронзовая медаль)
Чемпионат Азии до 22 лет среди мужчин:
ТУВШИНЗАЯА Отгонбаяр 48 кг (бронзовая медаль)
ЭНХСАЙХАН Оюун-Эрдэнэ 54 кг (серебряная медаль)
ГАНБОЛД Доржнямбуу 57 кг (бронзовая медаль)
Чемпионат Азии до 22 лет среди женщин:
БИНДЭРЬЯА Содон-Од 48 кг (бронзовая медаль)
ХУЛАН Алтанбек 50 кг (Бронзовая медаль)
НОМИН-ЭРДЭНЭ Батцэцэг 52 кг (бронзовая медаль)
ЦЭНДОО Мөнхбат 57 кг (бронзовая медаль)
источник: middleasiannews.com