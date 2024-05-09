Монгольские спортсмены завоевали 10 медалей на молодежном чемпионате Азии по боксу

CentralAsia (MNG) - Спортсмены из Монголии завоевали 10 медалей на молодежном чемпионате Азии по боксу в Казахстане.

Турнир среди спортсменов не старше 18 лет проходил в Астане, в составе сборной Монголии выступили 19 спортсменов.

Молодежный чемпионат Азии среди мужчин 17-18 лет:

ТӨГСБИЛЭГ Энхтөр, 51 кг (бронзовая медаль)

Молодежный чемпионат Азии среди женщин 17-18 лет:

НОМУНДАРЬ Энх-Амгалан, -50 кг (серебряная медаль)

ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ Эрдэнэбаяр -80 кг (Бронзовая медаль)

Чемпионат Азии до 22 лет среди мужчин:

ТУВШИНЗАЯА Отгонбаяр 48 кг (бронзовая медаль)

ЭНХСАЙХАН Оюун-Эрдэнэ 54 кг (серебряная медаль)

ГАНБОЛД Доржнямбуу 57 кг (бронзовая медаль)

Чемпионат Азии до 22 лет среди женщин:

БИНДЭРЬЯА Содон-Од 48 кг (бронзовая медаль)

ХУЛАН Алтанбек 50 кг (Бронзовая медаль)

НОМИН-ЭРДЭНЭ Батцэцэг 52 кг (бронзовая медаль)

ЦЭНДОО Мөнхбат 57 кг (бронзовая медаль)

источник: middleasiannews.com

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