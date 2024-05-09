Alibaba стремится к росту в Монголии с помощью новой платформы электронной коммерции

Вид на Улан-Батор, столицу Монголии. // Фото: Shutterstock

CentralAsia (MNG) - Холдинг Alibaba Group расширяет свое присутствие в Монголии, поскольку оптовая торговая площадка китайского гиганта электронной коммерции 1688.com объединяет усилия с местной технологической группой Intelmind для запуска новой платформы.

Новый онлайн-рынок ShoppyHub.mn нацелен на предложение «миллионов товаров», полученных из торговой сети 1688.com, обеспечивая монгольских потребителей и бизнес-клиентов продукцией китайских производителей, говорится в заявлении Intelmind в среду, объявляющем о стратегическом партнерстве.

По данным Intelmind, сайт позволит онлайн-покупателям в Монголии объединять покупки из других регионов в единый заказ и доставку, при этом большинство посылок доходят до клиентов в течение семи-десяти дней.

Сотрудничество началось с того, что Alibaba, владелец South China Morning Post, считает 1688.com новым двигателем роста. Истольнительный директор Эдди Ву Юнмин, взявший бразды правления в свои руки в сентябре прошлого года, запланировал, чтобы платформа претерпела «инновации стратегического уровня», чтобы «выступить перед более крупным рынком с помощью [своих] собственных стратегий».

Alibaba недавно начала продавать некоторые продукты 1688.com на Taobao, своей флагманской платформе онлайн-торговли, ориентированной на потребителя, чтобы охватить более широкий круг пользователей и протестировать продукты на более крупном рынке.

Между тем, базирующийся в Ханчжоу гигант также расширяет свои операции в сфере электронной коммерции за рубежом, чтобы искать новых клиентов на фоне слабых потребительских настроений внутри страны.

Согласно мартовскому отчету сеульского информационного агентства Yonhap, компания планирует инвестировать 1,1 миллиарда долларов США в Южную Корею в течение новых трех лет, чтобы расширить свое присутствие в сфере электронной коммерции за счет создания новой инфраструктуры и поддержки местных торговцев.

Согласно апрельскому отчету The Korea Economic Daily, AliExpress, международная онлайн-торговая платформа Alibaba, также ведет переговоры об инвестировании 72,4 миллиона долларов США в 5-процентную долю в Ably, операторе ведущего южнокорейского приложения для покупок для женщин.

Монголия, известная своими огромными минеральными ресурсами, такими как уголь, медь и золото, в последние годы стремится диверсифицировать свою экономику. Часть инициативы предполагает улучшение цифровой инфраструктуры и возможностей связи, при этом электронная коммерция становится ключевым фактором.

Страна с населением 3,4 миллиона человек полагается на Китай в плане инвестиций, а Китай рассматривает Монголию как связующее звено для торговли с Центральной Азией.

Новая платформа Intelmind, которая стремится облегчить возможности трансграничной торговли, «подчеркивает нашу приверженность продвижению инноваций и содействию экономическому процветанию в Монголии», сказал соучредитель и испольнительный директор компании Мэндбаяр Цэвээн.

Компания Intelmind со штаб-квартирой в Улан-Баторе, которая владеет портфелем из 18 технологических компаний или инвестирует в них, в 2017 году запустила собственный онлайн-рынок Shoppy.mn. С тех пор он стал одной из крупнейших платформ электронной коммерции в стране.

источник: middleasiannews.com

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