Учения Gobi Wolf 2024 стартуют в самом сердце монгольской степи

CentralAsia (MNG) - Учения Gobi Wolf 2024, многонациональные гражданские и военные учения, начались с церемонии открытия и экспертной научной дискуссии в столице аймака Дорнод городе Чойбалсане, Монголия, 7 мая 2024 года.

Четырехдневные учения являются частью программы учений и обмена опытом по реагированию на стихийные бедствия в Тихоокеанском регионе, которая фокусируется на межведомственной координации и иностранной гуманитарной помощи и координируется Государственным управлением по чрезвычайным ситуациям Монголии и Тихоокеанской армией США.

Заместитель премьер-министра Монголии Амарсайхан Сайнбуян открыл церемонию, подчеркнув исключительную важность международного сотрудничества в решении растущих проблем, вызванных стихийными бедствиями.

«Чрезвычайно опасные природные явления происходят во всем мире, и потенциальные риски стали частью нашей жизни из-за изменения климата, глобального потепления и экологической деградации в последние годы», — сказал Амарсайхан. «Сценарий [этого года] разработан на основе региональных и местных типов стихийных бедствий, факторов риска, условий, характеристик и потребностей в гуманитарной помощи».

Самый восточный аймак Монголии известен не только своими обширными равнинами, но и различными природными катаклизмами, включая лесные пожары, снежные бури и наводнения. Во время учений их участники будут задействованы в экспертных академических дискуссиях, кабинетных учениях и полевых учебных мероприятиях, охватывающих ряд дисциплин, включая поисково-спасательные работы, пожаротушение и медицинскую сортировку.

Во время церемонии открытия учений генерал-майор Скотт Винтер, заместитель командующего по стратегии и планам Тихоокеанской армии США и генерал австралийской армии, высоко оценил прочное партнерство между USARPAC и ГУЧС.

«На протяжении многих лет это партнерство процветало, основанное на взаимном уважении и общем стремлении к совершенству», — сказал Уинтер, подчеркнув, что стартующие учения являются 10-ми. отметив при этом длительность сотрудничества правительств США и Монголии в рамках этих учений.

Степь с ее обширными травянистыми равнинами и уникальными экологическими характеристиками стала идеальным местом для учений, в которых приняли участие более 350 человек, представляющих более 30 организаций, включая военные, правоохранительные органы, министерства и международные гуманитарные организации. Примечательно, что 13 стран, в том числе Австралия, Бангладеш, Канада, Франция, Индия, Мальдивы, Непал, Филиппины, Южная Корея, Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам и США, присоединились к Монголии в совместных усилиях по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Уинтер сказал, что международное сотрудничество красноречиво говорит о важности нашей коллективной миссии.

«Выражаем благодарность не только национальным и международным участникам, но, что наиболее важно, местному сообществу. Потому что именно местные специалисты по реагированию на чрезвычайные ситуации стоят на передовой, готовые вступить в бой, когда случается бедствие», — сказал Уинтер, подчеркнув, что их преданность делу и стойкость действительно впечатляют.

В то время как учения Gobi Wolf 2024 разворачиваются на обширных просторах монгольской степи, участники со всего мира объединяются в общей приверженности обеспечению готовности к стихийным бедствиям и устойчивости. Посредством обмена знаниями, сотрудничества и практического обучения они стремятся укрепить свои возможности и наладить прочные партнерские отношения перед лицом растущих проблем, вызванных стихийными бедствиями.

источник: middleasiannews.com

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