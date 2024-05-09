Армения приостановила финансирование ОДКБ

- Азия и мир, политика
- 9:38, 09 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Армения приостановит финансирование деятельности ОДКБ. Об этом заявила пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян.
«Армения воздержится от присоединения к решению от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и тем самым от участия в финансировании деятельности организации. При этом Ереван не будет возражать против принятия этого решения в ограниченном формате»,— сказала она.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял в феврале, что участие страны в ОДКБ заморожено. После того как в результате военной операции Азербайджана была ликвидирована Нагорно-Карабахская республика, Пашинян не участвовал в ряде мероприятий ОДКБ, в том числе в ноябрьском саммите в Минске.
В марте армянский премьер заявил, что его страна выйдет из ОДКБ, если члены организации не выполнят своих обязательств и не признают свою зону ответственности. Он добавил, что Армения не создавала проблем для ОДКБ, «все проблемы появились с той точки, когда мы подняли вопрос о зоне ответственности ОДКБ в Армении и не получили ответа».