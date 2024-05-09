Армения приостановила финансирование ОДКБ

CentralAsia (CA) - Армения приостановит финансирование деятельности ОДКБ. Об этом заявила пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян.

«Армения воздержится от присоединения к решению от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и тем самым от участия в финансировании деятельности организации. При этом Ереван не будет возражать против принятия этого решения в ограниченном формате»,— сказала она.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял в феврале, что участие страны в ОДКБ заморожено. После того как в результате военной операции Азербайджана была ликвидирована Нагорно-Карабахская республика, Пашинян не участвовал в ряде мероприятий ОДКБ, в том числе в ноябрьском саммите в Минске.

В марте армянский премьер заявил, что его страна выйдет из ОДКБ, если члены организации не выполнят своих обязательств и не признают свою зону ответственности. Он добавил, что Армения не создавала проблем для ОДКБ, «все проблемы появились с той точки, когда мы подняли вопрос о зоне ответственности ОДКБ в Армении и не получили ответа».