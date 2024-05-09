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МИД Узбекистана предупредил граждан о проверках в Казахстане из-за России

CentralAsia (UZ) -  Гражданам Узбекистана, планирующим поездки в Казахстан, следует удостовериться, что препятствия для въезда нет не только в республику, но и в Россию из-за двусторонних соглашений Москвы и Астаны, сообщил узбекский МИД.

«В соответствии с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам, казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов», — говорится в публикации в телеграм-канале дипведомства.

МИД предупреждает, что, если казахстанские власти выявят у гражданина Узбекистана нарушения во время пребывания в России или неоплаченный там штраф, его могут не пустить в страну или не выпустить из нее.

В конце апреля дипведомства Таджикистана и Кыргызстана рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию без веской причины в связи с дополнительными мерами безопасности и контроля на погранпунктах, введенных после теракта в «Крокус Сити Холле».

Этому предшествовали сообщения о массовых отказах во въезде в Россию гражданам Таджикистана, в том числе на российско-казахстанской границе.

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