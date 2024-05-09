Байден заявил о прекращении поставок оружия Израилю в случае операции в Рафахе

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что США не будут поставлять вооружение Израилю, если израильская армия войдет в Рафах.

«Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах – они еще не вошли в Рафах – если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось для борьбы с Рафахом, для борьбы с городами»,— сказал Джо Байден.

По словам американского президента, в результате использования 2000-фунтовых бомб Израилем в секторе Газа погибли мирные жители. Эти бомбы США поставили Израилю в декабре 2023 года.

8 мая глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США приостановили поставку «боеприпасов большой грузоподъемности» и пересматривают план поставок Израилю военной помощи. По его словам, такое решение было принято из-за «событий в Рафахе».

Источники The New York Times и AP сообщали, что на прошлой неделе США задержали поставку 3,5 тыс. бомб из-за опасений, что они могут быть использованы при нападении на город Рафах на юге сектора Газа. По словам источников изданий среди американских чиновников, президент Джо Байден задержал поставки 1,8 тыс. 2000-фунтовых бомб и 1,7 тыс. 500-фунтовых бомб из-за опасений, что они могут быть сброшены на Рафах.