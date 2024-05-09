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Верховная рада приняла законопроект о мобилизации осужденных
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что парламент принял во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных. За проголосовали 279 парламентариев из 450.

«Риски по антикоррупции, на которых отмечал антикоррупционный комитет, частично убрали. В частности, право мобилизоваться из тюрьмы убрали для депутатов и части топ-коррупционеров (с исключениями), а также виновным в тяжких преступлениях (вроде убийства, изнасилования)»,— написал Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Законопроект был инициирован Министерством обороны Украины и Генштабом ВСУ. Депутат Верховной рады Елена Шуляк сообщала, что мобилизация осужденных будет проходить по решению суда, с согласия заключенного и командира воинской части, а также только после трех лет нахождения в колонии.

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