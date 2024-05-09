Арестованному замминистра обороны РФ Тимуру Иванову вменяют взятку на сумму более миллиарда рублей

Тимур Иванов

CentralAsia (CA) - В уголовном деле заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова фигурирует взятка на сумму более одного миллиарда рублей, заявил адвокат обвиняемого Мурад Мусаев.

Защитник пообщался с журналистами 8 мая после закрытого заседания Мосгорсуда, который отклонил апелляцию на арест обвиняемого замминистра.

«Сумма взятки составляет порядка одного миллиарда 125 миллионов рублей, точнее не помню. Она фигурирует как стоимость работ и затраченных на них материалов. Уголовное дело связано со строительством. Якобы энные подрядчики Минобороны построили Иванову некие объекты. Что, как мы подчеркиваем, не соответствует действительности», — заявил Мусаев ТАСС.

Ранее «Коммерсант» писал, что в деле Иванова идет речь о взятке в размере 1,185 миллиарда рублей — стоимости услуг по ремонту здания московской усадьбы С. Волконской — А.К. фон Мекка XIХ-XХ веков, а также по строительству усадьбы «Панкратово» в Тверской области.

По словам Мусаева, в деле замминистра фигурирует лишь один эпизод. Ранее в СМИ появлялась информация, что Иванова могут подозревать в госизмене.

В рамках расследования Следственный комитет инициировал арест счетов и имущества самого Иванова, а также его родителей и близких, рассказал адвокат. Сам замминистра, которого временно отстранили от должности, своей вины не признает.

«По нашим ощущениям, корень этого дела лежит в фильмах о нем», — цитирует слова Мусаева «Медиазона». Возможно, отмечает издание, адвокат имел в виду расследование команды Навального 2022 года. В нем говорилось о том, что у Тимура Иванова есть усадьбы в Москве, Подмосковье и Тверской области, строительство и ремонт которых оплачивали подрядчики Минобороны РФ.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками ФСБ РФ вечером 23 апреля. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, до 23 июня. Экс-замминистра обороны обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).