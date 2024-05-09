Стратегические силы России всегда в боевой готовности, - Путин на параде Победы

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в речи на параде Победы на Красной Площади заявил, что стратегические силы страны постоянно находятся в боевой готовности.

«Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности»,— сказал Путин.

Президент России часть речи после поздравления посвятил политике Запада. По его мнению, он пытается «исказить правду», потому что она «мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи». «Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников Гитлера. Перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей»,— сказал Путин.

По мнению российского президента, «реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов — это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды».

Глава государства также отметил, что День Победы отмечается на фоне проведения военных действий в Украине. Он назвал всех ее участников «нашими героями». После этого президент объявил минуту молчания о погибших в Великую Отечественную войну, об умерших ветеранах, а также о мирных жителях, «погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов», о «боевых товарищах, павших в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию».