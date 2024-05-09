Зеленский уволил бывшего главкома ВСУ Залужного с военной службы и назначил послом в Великобритании

Валерий Залужный, Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы. Соответствующий указ от 8 мая опубликован на сайте главы государства.

«Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды», — говорится в документе.

Другим указом президент назначил Залужного послом Украины в Великобритании.

Еще двумя указами Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на этот пост Героя Украины Александра Трепака.

Владимир Зеленский объявил о смене руководства ВСУ в начале февраля. Валерий Залужный, командовавший ВСУ с 2021 года и считавшийся по опросам самым популярным военным в Украине, был отправлен в отставку. Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский.

Перед отставкой Залужного украинские и западные СМИ несколько месяцев сообщали о конфликте Зеленского и Залужного, который произошел на фоне неудачного украинского контрнаступления на фронте.