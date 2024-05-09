Путин провел прием в честь глав государств, приглашенных на День Победы

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел прием в честь глав государств, приглашенных на День Победы в Москву. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Выступая на приеме, Путин сказал, что Россия продолжит взаимовыгодное партнерство со всеми странами, разделяющими ценности свободы и справедливости, выступает за равную и неделимую безопасность.

В завершение своей речи Путин предложил тост «за поколение победителей, за великую победу, за мир и благополучие, за наших добрых друзей».

На парад были приглашены президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы, глава государства – наблюдателя при ЕАЭС Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.