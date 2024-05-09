Теракт в «Крокусе» нанес серьезный урон имиджу Таджикистана, - Рахмон на встрече с Путиным

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным 9 мая заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле», который произошел в марте, нанес серьезный урон имиджу его страны.

По его словам, с терроризмом нужно бороться сообща «везде и всюду». Спецслужбы двух стран все прошлые годы работали хорошо, но, «к сожалению, случилась трагедия» в «Крокус Сити Холле», отметил президент.

Рахмон заявил, что Таджикистан более 30 лет воюет против терроризма и экстремизма и знает об этой проблеме не понаслышке. «Это глобальная проблема», - подчеркнул президент Таджикистана.

«Таджики - это древнейший народ, имеющий древнейшую историю, культуру и цивилизацию. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо. Это то, что наносит серьезный урон по имиджу, истории, культуре, традициям нашей нации. Мы будем в дальнейшем работать с вами в тесном контакте по этому вопросу», - добавил Рахмон.

Он также заявил, что республика выступает против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

«Что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, вы знаете более 30 лет нашу позицию. Наша позиция такова: мы против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Терроризм не имеет национальности и не имеет религии», — сказал Рахмон.

Россия для Таджикистана является «стратегическим партнером и союзником», несмотря на то что «недруги хотели бы поссорить» государства, заключил глава республики.

Рахмон также предложил Владимиру Путину обсудить вопрос трудовых мигрантов, назвав эту тему щепетильной.

Путин в свою очередь заявил, что российские и таджикские спецслужбы «активно работают для купирования общих угроз», в том числе терроризма. «Работа эта налажена, коллеги в тесном контакте находятся друг с другом. Мы с Вами поддерживаем эту работу и будем это делать дальше», — сказал он. Путин поблагодарил Рахмона «за слова соболезнования» после теракта в «Крокус Сити Холле», которые тот выразил одним из первых.

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