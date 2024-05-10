Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера России

Михаил Мишустин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства», - написал Володин в Telegram.

Сегодня, 10 мая, Госдума проведет обсуждение кандидатуры премьера.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации Путина во вторник, 7 мая. В этот день российский лидер подписал указ о сложении правительством полномочий, уточнялось, что кабмин при этом продолжит исполнять свои обязанности.

Михаил Мишустин возглавлял кабинет министров с января 2020 года.