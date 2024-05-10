Наводнение в Бразилии: Число жертв выросло до 107, ещё 136 человек пропали без вести

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- 10:22, 10 мая 2024
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CentralAsia (CA) - В Бразилии число погибших во время сильных ливней, которые начались неделю назад, возросло до 107, сообщает G1.
Согласно последним данным гражданской обороны бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, кроме 107 погибших зарегистрировано 136 пропавших без вести и 374 раненых. Эвакуировано более 232 тысяч человек. Их разместили во временных приютах, многие живут у родных и друзей.
Ураган затронул также почти 1,5 млн человек. Занятия в муниципальных школах приостановлены. Центральный район Порту-Алегри был полностью затоплен. Аэропорт не работает, он залит водой.
Уровень реки Гуайба, которая протекает через столицу штата Риу-Гранди-ду-Сул, составил 5,33 метра. Это самый высокий уровень в истории, предыдущий рекордный уровень в 4,76 метра был зафиксирован в 1941 году.
По прогнозу, Гуайбе потребуется не менее 30 дней, чтобы вернуться к уровню ниже 3 метров. Во время исторического наводнения 1941 года уровень снизился за 32 дня.